Calendario Liga 2025 2026 | date orari partite risultati classifica
Tutto sul massimo campionato di calcio spagnolo, con il programma delle partite e i risultati giornata per giornata. Calendario Liga 20252026 La Liga spagnola, denominata La Liga EA Sports per motivi di sponsorizzazione, giunta alla sua 95ª edizione, ha aperto ufficialmente i battenti il giorno di Ferragosto, come la Premier League, con gli anticipi della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
