Calciomercato Napoli Manna ha scelto il rinforzo a centrocampo ed è pronta la sfida alla Roma L’indiscrezione
Calciomercato Napoli: Mainoo nel mirino come possibile erede di Anguissa. Sul giocatore c'è anche il forte interesse della Roma. Il calciomercato del Napoli entra nel vivo e la dirigenza azzurra è già al lavoro per anticipare le mosse in vista della sessione invernale. Tra i nomi più seguiti figura quello di Kobbie Mainoo, giovane talento
Calciomercato Napoli, Manna ha individuato il primo rinforzo di gennaio: questo giocatore lo ha chiesto Conte. I dettagli della trattativa - Calciomercato Napoli, Conte chiede rinforzi: nel mirino Kobbie Mainoo del Manchester United.
Calciomercato – Il Napoli, nella sessione invernale, ha estremo bisogno di acquistare un centrocampista; nel mirino di Manna c'è Kobbie Mainoo
Calciomercato Napoli, nuova idea per il centrocampo: Manna interessato ad uno dei talenti del Barcellona. Per prenderlo a gennaio servono 30 milioni - Calciomercato Napoli: nel mirino Marc Casadó del Barcellona per gennaio.