Calcio femminile | la Juve cade ancora in Serie A! Il Milan passa 2-1 Frena l’Inter

Salta il banco in quel di Vismara. Il Milan ha infatti battuto tra le mura amiche la Juventus nel match clou del sabato dedicato alla S erie A 2025-2026 di calcio femminile. Si tratta della seconda sconfitta in Campionato per la Vecchia Signora che non approfitta dunque del K.O rimediato ieri dalla Roma. Decisamente positivo l’inizio per le rossonere che al 22?, capitalizzano al meglio una sbavatura difensiva di Krumbiegel grazie alla sgroppata di Renzotti, la quale brucia sul tempo Cascarino facendo partire un cross in cui Ijeh si inserisce battendo a rete pasteggiando sulla defaillance collettiva di Lenzini e Harviken. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: la Juve cade ancora in Serie A! Il Milan passa 2-1. Frena l’Inter

