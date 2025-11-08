Calcio a 5 | negli anticipi della settima giornata ruggiscono Sala Consilina e Roma 1927

In attesa dei succulenti posticipi tra Feldi Eboli e Meta Catania e CDM e L84 Torino, la Serie A di calcio a 5 ha mandato in archivio ben 5 delle 7 partite in programma per questa 7a giornata della stagione regolare 2025-2026. Colpo importante esterno dello Sporting Sala Consilina, che passa 1-3 in casa del Capurso con Rossetti, Vidal e Baroni, in un contesto generale che non ha visto altre affermazioni in trasferta. Vittoria corpose per 5-1 del Genzano sull’Active Network, doppiette di Nem e Mohabz, e per 4-2 e 3-1 della Roma 1927 e della Sandro Abate, rispettivamente sulla Came Treviso e sulla Fortitudo Pomezia, con Fortino per i capitolini e Victor Mello per i campani come trascinatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

