Cahill | Se Sinner vorrà resterò con lui nel 2026

Torino, 8 novembre – "Se Sinner vuole che resti, sarò con lui anche nel 2026". Così Darren Cahill. Il 60enne australiano super-coach del numero uno del mondo ha dunque dichiarato che continuerà a lavorare con Jannik Sinner. Lo stesso altoatesino, a più riprese, aveva più volte affermato nell'ultimo periodo di voler proseguire il rapporto professionale con l'allenatore australiano che però aveva fissato a fine 2025 la fine della collaborazione, per potere dedicarsi anche ad altro dopo decenni di dedizione assoluta al tennis. Ora la conferma è arrivata, da Torino, a margine degli allenamenti in vista delle Atp Finals, dallo stesso Cahill. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cahill: “Se Sinner vorrà, resterò con lui nel 2026”

