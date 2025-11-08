Buon compleanno Marco Balestri Sandro Mazzola Stefano Passigli
Buon compleanno Marco Balestri, Sandro Mazzola, Giovanna Taviani, Stefano Passigli, Maria Rizzotti, Francesco Molinari, Salvatore Cascio, Simone Sancioni, Kevin Giovesi.. Oggi 8 novembre compiono gli anni: Giuseppe Matassoni, ex calciatore, allenatore; Stefano Passigli, politico; Bernardo Rogora, ex calciatore; Villi Bossi, scultore; Patrizia de Clara, attrice; Enrico Lechner, ex slittinista; Carlo Alberto Tregua, giornalista; Marija Pirjievec, storica, scrittrice. Inoltre, compiono gli anni: Sandro Mazzola, ex calciatore, dirigente; Angela Nanetti, scrittrice; Vittorio Pandolfi, giornalista; Franco Carrera, ex calciatore; Arduino Cantafora, pittore, architetto; Luciano dalla Bona, ex ciclista; Andrea Giubilo, giornalista; Salvatore Sarno, velista; Giorgio Francia, pilota auto; Wilmo Francioni, ex ciclista; Leone Pizzini, ex ciclista; Biagio Abrate, generale; Gianni Bono, storico; Guido Melis, politico, accademico, giornalista; Piero Camilli, politico, imprenditore, dirigente sportivo; Guido Tonelli, fisico, divulgatore scientifico; Michele de Lucchi, designer, architetto; Marco Donadoni, autore di giochi; Vittorio Ferracini, ex cestista; Vincenzo Barone, chimico; Maura Tombelli, astronoma; Marco Balestri, autore tv, conduttore radio e tv; Sandro Ghiani, attore, sceneggiatore, regista teatro; Maria Rizzotti, politica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
