Bublik batte da sotto Alcaraz gli fa il dito medio e lui gli lancia un bacio

Gazzetta.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simpatico siparietto durante l'allenamento tra Alcaraz e Bublik a Torino: il kazako fa un ace battendo da sotto, lo spagnolo risponde scherzosamente con un dito medio, causando risate in platea. Bublik continua poi inviando un bacio al compagno di allenamento e fomenta la folla prima di ricominciare a giocare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

