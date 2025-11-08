Bublik batte da sotto Alcaraz gli fa il dito medio e lui gli lancia un bacio
Simpatico siparietto durante l'allenamento tra Alcaraz e Bublik a Torino: il kazako fa un ace battendo da sotto, lo spagnolo risponde scherzosamente con un dito medio, causando risate in platea. Bublik continua poi inviando un bacio al compagno di allenamento e fomenta la folla prima di ricominciare a giocare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
