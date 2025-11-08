Bruzzano raduno non autorizzato di veicoli super accessoriati
Le fiamme sputate fuori dalle marmitte. Un corteo di scooteroni e macchine preannuncia il raduno, con tanto di coreografici fuochi d’artificio. È il rumoroso preludio al pericolosissimo show che andrà in scena di lì a pochi minuti. Nel cuore della notte a Bruzzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
