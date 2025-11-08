Bresh a Bologna il concerto diventa un porto urbano al centro del suo ‘Mediterraneo’

Bologna, 8 novembre 2025 – È una musica che sale dalla superficie dell’acqua, quella di Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, uno dei cantautori più amati della nuova generazione, che al Mediterraneo ha dedicato il suo recente album. Una raccolta di canzoni che parlano di onde, di venti, di tempeste e naturalmente di viaggi, che l’artista metterà in scena domenica 9 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (ore 21). Le 7 mostre imperdibili a novembre 2025 in Emilia Romagna Concerto di Bresh, com’è il palcoscenico. Un porto urbano trasformato dalla scenografia dello spettacolo in una grande nave, non una imbarcazione levigata e perfetta, piuttosto una sovrapposizione di frammenti dai quali emergono i musicisti che lo accompagnano, per sottolineare con i loro suoni il diario di una rotta che parte dalla sua città, Genova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

