Borghi sulla posizione di Spalletti | Bianconeri davanti ad uno specchio Ecco la chiave per vincere il derby della Mole

Borghi analizza il derby della Mole fra Juventus e Torino. Le parole sulle corde che mister Spalletti dovrà toccare per provare a vincere la stracittadina. L’opinionista Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha analizzato l’importanza del derby di oggi pomeriggio. Per il giornalista, questa non è una partita come le altre, ma un test fondamentale per la Juventus di Luciano Spalletti. Secondo Borghi, la Vecchia Signora deve assolutamente prendere continuità. Ma, ancora più importante, deve crescere sul piano della personalità, della mentalità. Serve quell’atteggiamento da squadra che va ad azzannarsela, che non compromette la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Borghi sulla posizione di Spalletti: «Bianconeri davanti ad uno specchio». Ecco la chiave per vincere il derby della Mole

