Bonus genitori separati | 20 milioni per l’affitto e il sostegno abitativo Ecco come richiederlo

Arriva il bonus genitori separati o divorziati. La Legge di Bilancio in discussione in Parlamento, ha al suo interno una misura di sostegno alle migliaia di famiglie che, dopo la fine del matrimonio o dell’unione civile, si trovano a dover affrontare un doppio peso economico: trovare e mantenere una nuova abitazione e continuare a contribuire al mantenimento dei figli. E così è stato istituito un fondo permanente da 20 milioni l’anno per sostenere i genitori in difficoltà, abitativa. Bonus genitori separati o divorziati: chi può chiederlo e quali sono i requisiti. Con la separazione o divorzio il genitore che lascia la casa familiare si trova a dover sostenere la spesa di una casa. 🔗 Leggi su Panorama.it

