Bologna investita sulle strisce | morta 18enne
Una ragazza di 18 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali venerdì sera a Pieve di Cento, in provincia di Bologna. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente sarebbe stato provocato da una distrazione del conducente dell’auto, che non procedeva a velocità eccessiva. Il sindaco di Pieve di Cento: “Tragedia enorme”. “ È una tragedia enorme in primo luogo per delle famiglie pievesi, e poi per tutta la nostra comunità”, commenta il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, che in un post pubblicato su Facebook spiega che la 18enne è stata “investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali da un’auto guidata da un uomo, sempre di Pieve, che non andava forte, non era ubriaco, ma non l’ha vista. 🔗 Leggi su Lapresse.it
