Bologna i convocati per il Napoli | out Ravaglia non recupera Immobile

Gazzetta.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venticinque i giocatori inseriti in lista da Italiano in vista del match contro la squadra di Conte: indisponibile anche Freuler, operato alla clavicola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

