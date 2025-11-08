BMW X1 2026 | come cambia con il restyling? Ultime news
BMW X1 Restyling Aggiornamento modelli 2026–2027. Ecco cosa sappiamo al momento (indiscrezioni + fonti) sul restyling — o quasi nuova generazione — della BMW X1, previsto per il 20262027. Facciamo il punto su design, abitacolo, motorizzazioni e tempistiche. Design esterno. Le modifiche estetiche saranno piuttosto rilevanti, più che un semplice “facelift”. Alcune delle caratteristiche più significative: Il frontale sarà aggiornato con la nuova identità stilistica Neue Klasse del marchio: griglia a doppio rene più sottile affinata, fari anteriori più orizzontali e “affilati”.. La firma luminosa posteriore cambierà: i classici fari a “L” lasceranno spazio a unità più allungate, con targa probabilmente posizionata più in basso sul portellone. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Argomenti simili trattati di recente
. Prima e dopo… tutto cambia! . CORSO DI RESTYLING Come promesso, ecco il risultato del restyling realizzato da Jessica durante il corso di domenica 26! Per lei è stato il secondo corso e, anche questa volta, si è affidata alle mie indicazioni accogliend - facebook.com Vai su Facebook
BMW 2026, tutte le novità in arrivo - Le novità BMW per il 2026 prevedono la commercializzazione della nuova iX3 e l'arrivo delle i3 e X5, con stile Neue Klasse ... Da msn.com