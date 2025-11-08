Blitz nel fortino del clan Mazzarella | sequestrati chili di droga e un arresto a Poggioreale

8 nov 2025

Vasta operazione della Polizia nel rione Sant'Alfonso di Poggioreale, a Napoli; l'area sotto il controllo del clan Mazzarella, sequestrati 9 chili di stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

