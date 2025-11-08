Bitonto | investita morta anziana Indagine

La donna, di circa 80 anni, stava attraversando la strada. Palombaio, frazione di Bitonto. L’auto condotta dal 37enne l’ha travolta. L’anziana è morta sul colpo. Il guidatore della vettura, inizialmente allontanatosi, si è poi costituito alla polizia locale e ha riferito che, di ritorno dal lavoro, non si è accorto di quanto avvenuto. La sua posizione è al vaglio di chi indaga per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro mortale. L'articolo Bitonto: investita, morta anziana Indagine proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bitonto: investita, morta anziana Indagine

