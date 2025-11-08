Bitonto | investita morta anziana Indagine

Noinotizie.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna, di circa 80 anni, stava attraversando la strada. Palombaio, frazione di Bitonto. L’auto condotta dal 37enne l’ha travolta. L’anziana è morta sul colpo. Il guidatore della vettura, inizialmente allontanatosi, si è poi costituito alla polizia locale e ha riferito che, di ritorno dal lavoro, non si è accorto di quanto avvenuto. La sua posizione è al vaglio di chi indaga per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro mortale.         L'articolo Bitonto: investita, morta anziana Indagine proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

bitonto investita morta anziana indagine

© Noinotizie.it - Bitonto: investita, morta anziana Indagine

Altre letture consigliate

bitonto investita morta anzianaTragico incidente mentre attraversa la strada: anziana investita e uccisa da un'auto in fuga - Un'anziana è stata investita e uccisa questa sera da un'auto mentre a piedi attraversava la strada principale di Palombaio, frazione di Bitonto (Bari). Si legge su msn.com

bitonto investita morta anzianaAnziana travolta e uccisa da auto pirata - La persona che era alla guida di un'auto di grossa cilindrata è fuggita senza prestare soccorso. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Bitonto Investita Morta Anziana