Biloslavo parla con Nechirvan Idris Barzani 40 anni dopo l' intervista al padre

Il giornalista italiano Fausto Biloslavo, che intervistò il leader curdo Idris Mustafa Barzani nel 1985, oggi ha avuto l'opportunità di parlare con suo figlio, il presidente Nechirvan Idris Barzani, condividendo con lui i ricordi di quella conversazione di molto tempo fa con suo padre. Lo riporta il consigliere per gli Affari esteri del Kurdistan, Niyaz Barzani, in un tweet.     Italian journalist @BiloFausto interviewed the late Idris Mustafa Barzani back in 1985. Today, he had the pleasure of speaking with his son, President Nechirvan Idris Barzani, and shared memories of that long-ago conversation with his father. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

