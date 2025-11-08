Berruto ex ct dell’Italvolley | Allenerò la Palestina Lo sport è speranza
Roma, 8 novembre 2025 – Mauro Berruto non ha mai avuto paura di andare in destinazione ostinata e contraria, e non solo perché tifando Torino è abituato a soffrire. Ci ha rimesso una nazionale che poi è arrivata seconda alle Olimpiadi, nel 2015, per difendere le sue idee sui valori di un gruppo. Oggi, dieci anni dopo, l’ex ct dell’Italvolley maschile e attuale senatore del Pd torna ad allenare. Per pochi giorni, con un ruolo simbolico ma anche operativo, soprattutto per i risvolti futuri: sarà il ct della Palestina per alcuni giorni a fine novembre. Un passo avanti concreto dopo i tempi della protesta (prima di Italia-Israele di calcio), un cerchio che prova a chiudersi in modo attivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
