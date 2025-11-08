Benvenuto Papa Leone XIV la visita in Umbria il 20 novembre

Assisi, 8 novembre 2025 – Papa Leone XIV sarà a Santa Maria degli Angeli il prossimo 20 novembre per concludere l’ottantunesima assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana che prenderà il via il 17 novembre alla Domus Pacis. L’incontro del Pontefice con i vescovi italiani si terrà alle ore 9.30, nella Basilica papale di Santa Maria degli Angeli. Così, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ai primi di ottobre, ieri è arrivata la comunicazione ufficiale della Cei, in attesa della definizione del programma della giornata. Per Papa Leone, eletto al soglio di Pietro l’8 maggio di quest’anno, 267° vescovo di Roma, si tratta della prima visita nella terra di San Francesco, di Santa Chiara, di Carlo Acutis, il giovane di recente canonizzato che, più volte, ha richiamato nei suoi interventi ufficiali, in particolare rivolgendosi ai giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benvenuto Papa Leone XIV, la visita in Umbria il 20 novembre

