Benfica-Casa Pia domenica 09 novembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria netta per gli Encarnados?
Non sembra essere questa una stagione europea indimenticabile per il Benfica: martedì notte le Aquile hanno sprecato tantissime occasioni contro il Bayer Leverkusen e sono state punite alla prima vera e grande ingenuità, commessa da Dahl, che ha favorito il vantaggio delle Aspirine. Jose Mourinho ha trasmesso il massimo appoggio al giocatore svedese e ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
BENFICA CHE BEFFA! Sconfitta amara e pesante per il Benfica che cade 1-0 in casa contro i tedeschi del Bayer Leverkusen Questa volta però la squadra di Mourinho ha molto da recriminare Attacca a lungo, colpisce la traversa prima con un pallonetto di Luk - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Benfica vs Casa Pia – 9 Novembre 2025 - Casa Pia è tra i più attesi della Primeira Liga: la sfida del 9 Novembre 2025, in programma alle 21:30 allo Stadio do Sport Lisboa e ... Si legge su news-sports.it
Eurorivali - Benfica, ancora un passo falso: solo 1-1 in casa contro il Casa Pia - Joao Mario aveva firmato il vantaggio in favore dei padroni di casa, avversari dell'Inter in Champions ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Juventus, il Benfica si è sgretolato: 3-1 dal Casa Pia, inutile Di Maria. Sporting in fuga? - Ángel Di María (su rigore) ha portato il Benfica in vantaggio al 14° minuto, ma Cassiano ha pareggiato i conti al 32°, mentre Nuno Moreira nella ripresa ha completato la rimonta al 60°. Lo riporta tuttomercatoweb.com