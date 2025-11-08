Benevento presentazione dei candidati regionali di Noi di Centro-Noi Sud

Comunicato Stampa Appuntamento al Teatro De La Salle con interventi di autorità locali e chiusura del candidato presidente Roberto Fico È in programma domenica 9 novembre a Benevento, presso il Teatro De La Salle in piazza Arechi II (già piazzetta . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

benevento presentazione dei candidati regionali di noi di centro noi sud

© Fremondoweb.com - Benevento, presentazione dei candidati regionali di Noi di Centro-Noi Sud

