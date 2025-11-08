Battaglia per Pokrovsk Zelensky | E’ dura Russia prepara assedio finale

(Adnkronos) – "La situazione è difficile". La battaglia di Pokrovsk, potenziale svolta della guerra in Ucraina, è nella fase cruciale. La Russia sta producendo il massimo sforzo per conquistare la città decisiva per il Donetsk e per gli equilibri del conflitto. Pokrovsk è la chiave per controllare vie di trasporto e di rifornimento. Controllare la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

