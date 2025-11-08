Battaglia legale sul lavatoio storico di Capriate | il Comune lo espropria per restaurarlo l’ex proprietà vuole più soldi

Capriate San Gervasio (Bergamo), 8 novembre 2025 – Per decenni ha rappresentato un posto di incontro e socialità per le donne del villaggio operaio di Crespi d’Adda, fondato nel 1877, il sito industriale meglio conservato d’Europa, dal 1995 patrimonio dell’Umanità dell’ Unesco. Ora, però, lo storico lavatoio, edificato fra il 1878 e il 1890, attualmente in fase di restauro, è oggetto di una battaglia legale per il suo valore. I contendenti sono da una parte il Comune di Capriate San Gervasio, il paese sotto cui ricade il villaggio operaio, che ha espropriato il bene per salvarlo dallo stato di degrado in cui versava da anni, riconoscendogli un valore di 35mila euro, e la sua ex proprietà, una famiglia di Bergamo, che invece chiede una maggiore indennità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

