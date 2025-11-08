Mercoledì, ore 18,30. Alessandro Bastoni ha già imboccato la via di San Siro, dove alle 21 affronterà i kazaki del Kairat. L’Inter vince 2-1, ma i festeggiamenti durano poco. Qualche ora prima i ladri hanno fatto irruzione nella sua villa a Tagliuno di Castelli Calepio: palestra, piscina e ampia vista sulle colline retrostanti. In azione una banda specializzata composta da quattro, forse cinque elementi. Con abiti scuri, volti travisati da cappellini e sciarpe, scavalcano il grande cancello in alluminio. Passano attraverso una bocca di lupo, una griglia dell’impianto di aerazione. Una volta all’interno, scatta l’allarme. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bastoni e gli altri calciatori derubati mentre sono in campo. Così i ladri sono entrati nella villa a Castelli Calepio