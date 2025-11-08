basket venezia espugna udine prima vittoria di treviso

In attesa di concludere con l’ultima sfida (Trieste e Tortona giocheranno il 12) si sono svolte altre due sfide della sesta giornata, turno infrasettimanale, della serie A di basket. Due vittorie esterne con Venezia e Treviso, che hanno espugnato il campo di Udine e Reggio Emilia. Dopo un grande equilibrio per tre quarti, nell’ultimo Venezia segna 32 punti e alla fine si impone per 94-87. A trascinare la Reyer ci ha pensato uno strepitoso Kyle Wiltjer da 29 punti. In doppia cifra per Venezia chiudono anche Cole, Horton e Parks, tutti con 14 punti. Ad Udine, invece, non sono bastati i 19 punti di DJ Brewton. 🔗 Leggi su Oasport.it

