Basket Venezia espugna Udine Prima vittoria di Treviso

Oasport.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa di concludere con l’ultima sfida (Trieste e Tortona giocheranno il 12) si sono svolte altre due sfide della sesta giornata, turno infrasettimanale, della serie A di basket. Due vittorie esterne con Venezia e Treviso, che hanno espugnato il campo di Udine e Reggio Emilia. Dopo un grande equilibrio per tre quarti, nell’ultimo Venezia segna 32 punti e alla fine si impone per 94-87. A trascinare la Reyer ci ha pensato uno strepitoso Kyle Wiltjer da 29 punti. In doppia cifra per Venezia chiudono anche Cole, Horton e Parks, tutti con 14 punti. Ad Udine, invece, non sono bastati i 19 punti di DJ Brewton. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket venezia espugna udine prima vittoria di treviso

© Oasport.it - Basket, Venezia espugna Udine. Prima vittoria di Treviso

Approfondisci con queste news

Basket, Venezia espugna Udine. Prima vittoria di Treviso - In attesa di concludere con l'ultima sfida (Trieste e Tortona giocheranno il 12) si sono svolte altre due sfide della sesta giornata, turno ... Si legge su oasport.it

basket venezia espugna udineSerie A: primo sorriso per Treviso che sbanca Reggio Emilia. Venezia ok a Udine - I lagunari invece col successo si confermano nel gruppone che è al secondo posto in classifica, dietro le due capolista Bologna ... Riporta msn.com

basket venezia espugna udine| L'attacco della Reyer Venezia vince su una volitiva Old Wild West Udine - Due squadre che si sono equivalse a lungo al PalaCarnera questa sera, dove Wiltjer ha fatto il mattatore (29 punti), Udine ha retto con disinvoltura fino a 2' dalla fine, cedendo solo ... Lo riporta m.pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Venezia Espugna Udine