Basket serie A2 | Unicusano Avellino Basket-BiEmme Service Libertas Livorno 87-80 | Woodson e Tiby non bastano amaranto ko

Livornotoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si interrompe dopo due vittorie consecutive la striscia positiva della Libertas sconfitta per 87-80 da Avellino. Vittoria meritata per gli irpini che sono stati bravi, soprattutto nell’ultimo quarto, a non permettere mai agli amaranto di avvicinarsi mantenendoli sempre a più di un possesso di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

