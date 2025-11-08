Basket l’OraSì pronta alla sfida casalinga con Chiusi Coach Auletta | Servono energia ed entusiasmo

Today.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigilia di campionato per l’OraSì Basket Ravenna, che domenica alle ore 18 tornerà al PalaCosta per affrontare l’Umana San Giobbe Chiusi.? Il coach Andrea Auletta presenta così la situazione attuale dei giallorossi: “È un momento particolare a livello di risultati, perché arriviamo da alcune. 🔗 Leggi su Today.it

