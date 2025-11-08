Basket in Divisione Regionale 1 Stefano Dari lascia la conduzione tecnica del CUS Pisa
Pisa, 8 novembre 2025 – Erano nell’aria da qualche tempo, e, dopo l’ennesima sconfitta interna con Viareggio, sono arrivate le dimissioni di Stefano Dari, da primo allenatore della formazione del Cosmocare CUS Pisa, che milita nel campionato di Divisione Regionale 1. Il tecnico livornese manterrà peraltro tutti gli altri ruoli tecnici e di responsabilità attualmente ricoperti all’interno del CUS. La squadra universitaria, sprofondata in solitudine all’ultimo posto della classifica, con un bilancio poco rassicurante di una sola vittoria (peraltro con il minimo scarto) in sei gare, non è ancora riuscita ad amalgamare i senior, il cui apporto non è stato finora determinante ed i più giovani, che, dopo un avvio promettente, non hanno fatto progressi significativi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Divisione regionale 1 - 6 giornata Lusa basket Massa Dolphins basket Riccione 18:00 ?Sabato 8 novembre Pala Banca di Romagna, Lugo (RA) - facebook.com Vai su Facebook
Basket, in Divisione Regionale 1, Stefano Dari lascia la conduzione tecnica del CUS Pisa - La dirigenza del CUS Pisa, in attesa di individuare il nuovo head coach, ha affidato la guida tecnica della squadra all’assistente Lorenzo Puschi, che siederà domenica in panchina a Pescia ... Riporta msn.com
Basket B femminile, C e Divisione Regionale 1 maschile. Landini nella tana della capolista Cus Genova. Golfo dei Poeti punta alla terza vittoria col Pgs - Trasferta genovese per la Gino Landini Lerici nell’8ª giornata del campionato di Serie C maschile, stasera alle 20. Si legge su sport.quotidiano.net
Basket DR1. Simus Monteroni, così non va. Settimana da incubo: due ko - È stata una settimana da incubo per la Simus Monteroni: nel campionato di divisione regionale 1 la formazione di ... Come scrive lanazione.it