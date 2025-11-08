Pisa, 8 novembre 2025 – Erano nell’aria da qualche tempo, e, dopo l’ennesima sconfitta interna con Viareggio, sono arrivate le dimissioni di Stefano Dari, da primo allenatore della formazione del Cosmocare CUS Pisa, che milita nel campionato di Divisione Regionale 1. Il tecnico livornese manterrà peraltro tutti gli altri ruoli tecnici e di responsabilità attualmente ricoperti all’interno del CUS. La squadra universitaria, sprofondata in solitudine all’ultimo posto della classifica, con un bilancio poco rassicurante di una sola vittoria (peraltro con il minimo scarto) in sei gare, non è ancora riuscita ad amalgamare i senior, il cui apporto non è stato finora determinante ed i più giovani, che, dopo un avvio promettente, non hanno fatto progressi significativi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 1, Stefano Dari lascia la conduzione tecnica del CUS Pisa