Basket Eurolega | Milano sbanca Istanbul Olimpia batte Efes dopo due supplementari
Bologna, 7 novembre 2025 – Dopo il passo falso nel turno infrasettimanale di campionato disputato contro Brescia, l’EA7 Emporio Armani Milano si è immediatamente riscattata e ha conquistato la seconda vittoria di fila in Eurolega battendo 97-93 l’Efes Istanbul al termine di una vera e propria maratona cestistica terminata soltanto dopo due tempi supplement ari. A ispirare la vittoria dell’Olimpia, che si presentava alla palla a due senza Lorenzo Brown (ancora out per infortunio) e Josh Nebo (rimasto a Milano per questioni personali). sono state le prestazioni maiuscole di Zach LeDay (25 punti) e Shavon Shields (24), i quali si sono caricati sulle spalle l’attacco biancorosso nel momento chiave e hanno segnato canestri di importanza capitale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
#GameDay 9ª Giornata EuroLega Baskonia-Virtus Bologna Buesa Arena ? 20:30 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno - facebook.com Vai su Facebook
Eurolega: Milano piega Parigi, Bologna cede in casa del Bayern Monaco #basket - X Vai su X
Basket, Eurolega: Milano sbanca Istanbul. Olimpia batte Efes dopo due supplementari - Bologna, 7 novembre 2025 – Dopo il passo falso nel turno infrasettimanale di campionato disputato contro Brescia, l’EA7 Emporio Armani Milano si è immediatamente riscattata e ha conquistato la seconda ... sport.quotidiano.net scrive
Basket, l’Olimpia Milano lotta per due overtime ma espugna Istanbul battendo l’Efes in Eurolega! LeDay e Shields decisivi - L'Olimpia Milano lotta per ben due overtime ma riesce a battere l'Anadolu Efes Istanbul per 93- Lo riporta oasport.it
Eurolega, LeDay e Shields trascinano l'Olimpia Milano: Efes ko dopo un supplementare - 93 a Istanbul con l'Anadolu: ai turchi di Kokoskov non bastano i 34 punti di uno scatenato Dozier. Segnala corrieredellosport.it