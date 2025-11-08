Basket Eurolega | Milano sbanca Istanbul Olimpia batte Efes dopo due supplementari

Bologna, 7 novembre 2025 – Dopo il passo falso nel turno infrasettimanale di campionato disputato contro Brescia, l’EA7 Emporio Armani Milano si è immediatamente riscattata e ha conquistato la seconda vittoria di fila in Eurolega battendo 97-93 l’Efes Istanbul al termine di una vera e propria maratona cestistica terminata soltanto dopo due tempi supplement ari. A ispirare la vittoria dell’Olimpia, che si presentava alla palla a due senza Lorenzo Brown (ancora out per infortunio) e Josh Nebo (rimasto a Milano per questioni personali). sono state le prestazioni maiuscole di Zach LeDay (25 punti) e Shavon Shields (24), i quali si sono caricati sulle spalle l’attacco biancorosso nel momento chiave e hanno segnato canestri di importanza capitale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

