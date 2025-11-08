Bambino irrequieto in classe i compagni tornano a lezione Ma scoppia un nuovo caso

Lanazione.it | 8 nov 2025

Firenze, 8 novembre 2025 – È finito lo sciopero contro il bambino irrequieto, ma la ripresa delle lezioni è stata segnata dall’ennesimo episodio spiacevole. L’alunno per il quale i genitori degli altri bambini chiedono un immediato supporto, ieri mentre correva per l’aula, come pare faccia spesso, ha “accidentalmente colpito l’insegnante alla schiena ”, riferiscono le mamme. Un forte colpo alla schiena. Tutto è successo in un attimo. Il bimbo che si alza e corre, una bambina che si ripara dietro la maestra forse per non scontrarsi col compagno che correva, la docente che, all’improvviso, avverte un forte colpo alla schiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

