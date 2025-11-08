Ballando con le Stelle Andrea Delogu torna in gara sabato 15 novembre
La concorrente di Ballando con le Stelle è pronta a rientrare in gara: lo ha annunciato Milly Carlucci in diretta, durante l'ultima puntata dello show ballerino di Rai Uno Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle: lo ha annunciato ufficialmente Milly Carlucci, durante la settima puntata del programma di Rai Uno. Dopo aver presentato le coppie in gara infatti, la conduttrice ha chiamato vicino a sé Nikita Perotti e ha spiegato cosa succederà. Andrea Delogu torna in gara Quella di sabato 8 novembre, è la seconda puntata a cui Andrea Delogu non partecipa. Pochi giorni fa, la conduttrice e concorrente è stata colpita da un grave lutto: la scomparsa del fratello 18enne, Evan Delogu, venuto a mancare lo scorso 29 ottobre a Bellaria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
Serata di spareggi, di emozioni e di punzecchiature... È il sabato di Ballando con le stelle su Rai 1. #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Oggi verranno nominati i primi candidati all’eliminazione. In vetta alla classifica si è posizionata la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. #BallandoConLeStelle - X Vai su X
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu? La notizia è appena arrivata: l’annuncio ufficiale - Dopo giorni di grande dolore, Andrea Delogu è pronta a tornare in pista a Ballando con le stelle. Riporta thesocialpost.it
Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle 2025: Milly Carlucci spiega come e quando - Andrea Delogu rientrerà in gara a Ballando con le Stelle 2025 dopo la morte del fratello Evan, avvenuta lo scorso 29 ottobre ... Come scrive fanpage.it
Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le stelle, l'annuncio di Milly Carlucci - L'annuncio ufficiale è arrivato nel corso della puntata di oggi, sabato 8 novembre, direttamente dalla padrona di casa Milly Carlucci che ha ... Secondo msn.com