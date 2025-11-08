La concorrente di Ballando con le Stelle è pronta a rientrare in gara: lo ha annunciato Milly Carlucci in diretta, durante l'ultima puntata dello show ballerino di Rai Uno Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle: lo ha annunciato ufficialmente Milly Carlucci, durante la settima puntata del programma di Rai Uno. Dopo aver presentato le coppie in gara infatti, la conduttrice ha chiamato vicino a sé Nikita Perotti e ha spiegato cosa succederà. Andrea Delogu torna in gara Quella di sabato 8 novembre, è la seconda puntata a cui Andrea Delogu non partecipa. Pochi giorni fa, la conduttrice e concorrente è stata colpita da un grave lutto: la scomparsa del fratello 18enne, Evan Delogu, venuto a mancare lo scorso 29 ottobre a Bellaria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Andrea Delogu torna in gara sabato 15 novembre