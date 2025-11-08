Ballando con le Stelle Andrea Delogu? La notizia è appena arrivata | l’annuncio ufficiale

Dopo giorni di grande dolore, Andrea Delogu è pronta a tornare in pista a Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata andata in onda stasera su Rai1, direttamente dalla padrona di casa Milly Carlucci, che ha voluto condividere con il pubblico la notizia del rientro della conduttrice e ballerina. Delogu aveva deciso di lasciare momentaneamente la gara dopo la tragica morte del fratello Evan Oscar, avvenuta il 30 ottobre scorso in un incidente in moto. Un lutto improvviso che aveva colpito profondamente la showgirl, spingendola a interrompere la sua partecipazione al programma per vivere il dolore in privato, lontano dalle luci dello show. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

