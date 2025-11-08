Ballando con le Stelle Andrea Delogu? La notizia è appena arrivata | l’annuncio ufficiale

Thesocialpost.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di grande dolore, Andrea Delogu è pronta a tornare in pista a Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata andata in onda stasera su Rai1, direttamente dalla padrona di casa Milly Carlucci, che ha voluto condividere con il pubblico la notizia del rientro della conduttrice e ballerina. Delogu aveva deciso di lasciare momentaneamente la gara dopo la tragica morte del fratello Evan Oscar, avvenuta il 30 ottobre scorso in un incidente in moto. Un lutto improvviso che aveva colpito profondamente la showgirl, spingendola a interrompere la sua partecipazione al programma per vivere il dolore in privato, lontano dalle luci dello show. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ballando con le stelle andrea delogu la notizia 232 appena arrivata l8217annuncio ufficiale

© Thesocialpost.it - Ballando con le Stelle, Andrea Delogu? La notizia è appena arrivata: l’annuncio ufficiale

Altri contenuti sullo stesso argomento

ballando stelle andrea deloguAndrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle 2025: Milly Carlucci spiega come e quando - Andrea Delogu rientrerà in gara a Ballando con le Stelle 2025 dopo la morte del fratello Evan, avvenuta lo scorso 29 ottobre ... Lo riporta fanpage.it

ballando stelle andrea deloguAndrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le stelle, l'annuncio di Milly Carlucci - L'annuncio ufficiale è arrivato nel corso della puntata di oggi, sabato 8 novembre, direttamente dalla padrona di casa Milly Carlucci che ha ... Come scrive msn.com

ballando stelle andrea deloguAndrea Delogu e l'annuncio di Milly Carlucci in diretta: cosa succede a Ballando con le stelle - La presentatrice dello show di Rai 1 ha comunicato novità sulla concorrente, assente nelle ultime due puntate dopo la morte del fratello 18enne: i dettagli ... Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Andrea Delogu