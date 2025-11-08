La gara di Ballando con le Stelle entra sempre più nel vivo. Dopo l’eliminazione di Beppe Convertini avvenuta la scorsa settimana, la settima puntata si aprirà con lo spareggio tra Nancy Brilli e la Signora Coriandoli. L’attrice, complice l’ infortunio del suo partner Carlo Aloia, è costretta a cambiare maestro: l’affianca il ballerino Filippo Zara. Per le altre coppie, la gara proseguirà invece regolarmente e tutte quante si sottoporranno ai giudizi di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ballerina per una notte Monica Guerritore. Ecco quindi il resoconto della serata, aggiornato di esibizione in esibizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, settima puntata: Paolo Belli fa commuovere tutti quanti