Ballando con le Stelle 2025 settima puntata | Nancy Brilli elimina la signora Coriandoli e convince la giuria

Davidemaggio.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gara di Ballando con le Stelle entra sempre più nel vivo. Dopo l’eliminazione di Beppe Convertini avvenuta la scorsa settimana, la settima puntata si aprirà con lo spareggio tra Nancy Brilli e la Signora Coriandoli. L’attrice, complice l’ infortunio del suo partner Carlo Aloia, è costretta a cambiare maestro: l’affianca il ballerino Filippo Zara. Per le altre coppie, la gara proseguirà invece regolarmente e tutte quante si sottoporranno ai giudizi di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ballerina per una notte Monica Guerritore. Ecco quindi il resoconto della serata, aggiornato di esibizione in esibizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ballando con le stelle 2025 settima puntata nancy brilli elimina la signora coriandoli e convince la giuria

© Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, settima puntata: Nancy Brilli elimina la signora Coriandoli e convince la giuria

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ballando stelle 2025 settimaBallando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la settima puntata - Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la settima puntata dello show di Milly Carlucci in onda l'8 novembre ... tpi.it scrive

ballando stelle 2025 settimaA Ballando con le stelle 2025 la seconda eliminazione alla settima puntata - Nella puntata dell'8 novembre 2025, Emma Coriandoli è stata eliminata perdendo al ballottaggio con Nancy Brilli che meritatamente resta in gara a Ballando con le stelle ... Lo riporta ultimenotizieflash.com

ballando stelle 2025 settimaFabio Fognini conquista tutti a Ballando con le stelle 2025: “Completamente diverso rispetto a…” - Ballando con le stelle, Fabio Fognini brilla e ottiene 48 punti Fabio Fognini porta a casa 48 punti a Ballando con le stelle dopo l’esibizione di ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 Settima