Ballando con le Stelle 2025 settima puntata | miracolo Fialdini che vince con un solo piede
La gara a Ballando con le Stelle si fa sempre più serrata. Nel corso della settima puntata, in onda stasera su Rai 1, è stata infatti eliminata la coppia formata dalla Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, ma altre due attendono il responso la prossima settimana. Fra sette giorni, Marcella Bella con Chiquito e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli affronteranno, infatti, lo spareggio iniziale con Andrea Delogu e Nikita Perotti, intenzionati a rientrare in gioco dopo il terribile lutto che ha coinvolto la conduttrice. Possono invece dormire sonni tranquilli Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, vincitori di puntata nonostante l’infortunio della concorrente, che ha danzato con un solo piede. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Argomenti simili trattati di recente
Serata di spareggi, di emozioni e di punzecchiature... È il sabato di Ballando con le stelle su Rai 1. #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la settima puntata - Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la settima puntata dello show di Milly Carlucci in onda l'8 novembre ... Scrive tpi.it
Ballando con le Stelle, la decisione di Andrea Delogu e Francesca Fialdini: serata di verdetti e addii - Stasera in tv Fialdini e Delogu a rischio ritiro. Si legge su libero.it
A Ballando con le stelle 2025 la seconda eliminazione alla settima puntata - Nella puntata dell'8 novembre 2025, Emma Coriandoli è stata eliminata perdendo al ballottaggio con Nancy Brilli che meritatamente resta in gara a Ballando con le stelle ... Segnala ultimenotizieflash.com