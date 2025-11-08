La gara a Ballando con le Stelle si fa sempre più serrata. Nel corso della settima puntata, in onda stasera su Rai 1, è stata infatti eliminata la coppia formata dalla Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, ma altre due attendono il responso la prossima settimana. Fra sette giorni, Marcella Bella con Chiquito e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli affronteranno, infatti, lo spareggio iniziale con Andrea Delogu e Nikita Perotti, intenzionati a rientrare in gioco dopo il terribile lutto che ha coinvolto la conduttrice. Possono invece dormire sonni tranquilli Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, vincitori di puntata nonostante l’infortunio della concorrente, che ha danzato con un solo piede. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, settima puntata: miracolo Fialdini che vince con un solo piede