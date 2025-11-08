Bagnaia sbalordito da Bulega al debutto assoluto in MotoGP | Non me lo aspettavo è impressionante
Al debutto sulla Ducati ufficiale, Nicolò Bulega sorprende tutti a Portimao con una prestazione di alto livello. Il più titolato compagno di squadra Pecco Bagnaia resta incredulo: "Solo un secondo dal leader con così poca esperienza è impressionante". 🔗 Leggi su Fanpage.it
