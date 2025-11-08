Aveva una serra di marijuana nell' armadio | 35enne nei guai

Bresciatoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serra artigianale nascosta in una cabina armadio: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Nuvolento durante una perquisizione domiciliare nell'abitazione di un 35enne italiano residente a Nuvolera.L'operazione rientrava in un servizio mirato al contrasto dei reati legati alle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

