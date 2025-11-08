Avellino cinque assenti per Cesena | c’è un convocato a sorpresa

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista del match contro il Cesena, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, l’allenatore dell’ Avellino Raffaele Biancolino ha diramato la lista dei convocati. I biancoverdi dovranno fare i conti con alcune assenze importanti, ma ritrovano anche un elemento di peso in attacco. Marco Armellino ha accusato un fastidio al tendine d’Achille sinistro durante la rifinitura e non sarà della partita. Restano ai box anche Luca D’Andrea e Andrea Favilli, entrambi impegnati nei rispettivi programmi di recupero post operatorio: il primo dopo l’intervento di sutura del menisco esterno, il secondo in seguito a una resezione ossea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, cinque assenti per Cesena: c’è un convocato a sorpresa

