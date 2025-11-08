Avellino Basket doma Livorno | vittoria di carattere al PalaDelMauro

Avellinotoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'esordio con il main sponsor Unicusano sul petto, l'Avellino Basket conquista punti preziosi superando la formazione della Bi.Emme Service Libertas Livorno con il punteggio di 87-80. I biancoverdi sono riusciti a superare un esame non semplice. I labronici, terzi della classe, hanno confermato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it



