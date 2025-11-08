Auguri a Sandrino Mazzola il fuoriclasse predestinato che vinse quasi tutto con l’Inter e la Nazionale

Sandrino Mazzola compie 83 anni. E ha ancora la voglia di parlare di calcio. Lui che ha vinto quasi tutto, ad eccezione di quel mondiale sfumato contro il Brasile. Scudetti, coppe dei campioni, campionato europeo. Sandrino, il figlio di Valentino, forse il più grande calciatore italiano della storia. Una vita da interista. Figlio del grande Valentino, che morì a Superga con il Torino, Sandrino ha vissuto la sua vita nell’Inter. Con il mago Helenio Herrera, in quella squadra formidabile che nel biennio 64-65 vinse due volte la coppa dei campioni. Il 1968 diventa campione d’Europa con la nazionale di Valcareggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

