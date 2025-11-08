Pieve di Cento (Bologna), 7 novembre 2025 – Una studentessa di 18 anni è morta sul colpo investita da una automobile. È successo questa sera intorno alle 18 in via Ponte Nuovo. Secondo quanto si è potuto apprendere, la vittima, di 18 anni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, vicino a casa, quando è stata investita da una automobile. Al volante un uomo di 78 anni, italiano, che ha immediatamente fermato il veicolo. L’arrivo dei medici e l’intervento dell’elisoccorso. Sono stati chiamati i soccorsi ed è intervenuto il 118 anche con l’elisoccorso. Ma i medici del pronto intervento non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attraversa sulle strisce, falciata e uccisa a 18 anni