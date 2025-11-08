Atp Finals Sinner debutta lunedì sera E se fosse derby con Musetti?

Il calendario prevede il primo match per Jannik contro Lorenzo se il toscano dovesse battere domani Djokovic ad Atene ed entrare nelle Finals. Altrimenti l'avversario sarà Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Finals, Sinner debutta lunedì sera. E se fosse derby con Musetti?

Si alza il sipario sulle Atp Finals. Le parole di Sinner in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook

ATP FINALS | Entrano davvero nel vivo le Nitto Atp Finals, alla quinta edizione torinese. In attesa del debutto ufficiale delle partite, sul campo del foyer dell'Inalpi Arena Sinner e Alcaraz sono scesi per il loro primo allenamento insieme. #ANSA - X Vai su X

Atp Finals, Sinner: "Felice di essere qua, è stato un anno fantastico per me" - Il numero 1 al mondo: "Con Alcaraz nella vita siamo amici, sul campo ognuno fa il suo percorso" ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Sorteggio Nitto ATP Finals 2025 oggi 6 novembre, tabellone, debutto e avversari di Sinner. Rivivi la diretta - Oggi giovedì 6 novembre sorteggio in diretta live per le Nitto ATP Finals 2025 con Jannik Sinner campione in carica e Carlos Alcaraz. Come scrive sport.virgilio.it

Sinner debutta a Torino con Vives, è delirio per Jannik tra selfie e beneficenza: Alcaraz si prepara con Fritz - ATP Finals, Sinner debutta a Torino scendendo in campo con lo spgnolo Vives: delirio per Janniz tra selfie e visita a Candiolo, Alcaraz si prepara con Fritz. Lo riporta sport.virgilio.it