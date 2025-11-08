Atp Finals Sinner debutta lunedì sera E se fosse derby con Musetti?

Il calendario prevede il primo match per Jannik contro Lorenzo se il toscano dovesse battere domani Djokovic ad Atene ed entrare nelle Finals. Altrimenti l'avversario sarà Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

