Atp Finals 2025 Musetti qualificato nonostante la finale persa ad Atene | prende il posto di Djokovic

Tre ore di puro spettacolo tra un talento che inseguiva il grande palcoscenico di Torino e l’inossidabile maestro che continua a dimostrare, nonostante l’età, di avere più di sette vite. Un Lorenzo Musetti in forma stellare non basta per mettere al tappeto Novak Djokovic che nel suo torneo, quello che ha fatto traslocare da Belgrado ad Atene, ha triplicato le proprie forze ribaltando il match contro il carrarino e prendendosi il titolo numero 101 in carriera con il punteggio di 4-6 6-3 7-5. HISTORY MAKER 1?0?1? @DjokerNole becomes the oldest ATP champion at 38 years and 5 months!? #HellenicChampionship pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

