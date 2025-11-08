Atene oggi Musetti-Djokovic con le Atp Finals in palio – La finale in diretta
(Adnkronos) – Ad Atene si gioca per un doppio obiettivo. Oggi, sabato 8 novembre, Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic nella finale dell'Atp 250 greco. Con un successo, l'azzurro otterrebbe anche il pass per le Atp Finals di Torino, sigillando così una stagione di altissimo livello con la partecipazione al 'Torneo dei maestri'. Si gioca intorno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Musetti-Korda diretta: segui la semifinale ad Atene. Tennis oggi LIVE - facebook.com Vai su Facebook
#Musetti- #Korda diretta: segui la semifinale ad Atene. Tennis oggi LIVE - X Vai su X
Musetti-Djokovic diretta oggi, la finale dell'Atp 250 di Atene. Orario, dove vederla e Atp Finals in palio - L'azzurro, in campo contro l'eterno Novak Djokovic in una partita che mette in palio il torneo 250 di Atene giocherà per il ... Da ilmattino.it
Musetti-Djokovic diretta finale Atene: in palio anche le Finals, segui tennis oggi LIVE - Se Lorenzo batte Nole e vince il torneo, si qualifica anche per Torino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it
Atene, oggi Musetti-Djokovic con le Atp Finals in palio - La finale in diretta - Oggi, sabato 8 novembre, Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic nella finale dell'Atp 250 greco. Lo riporta msn.com