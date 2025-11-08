Atene oggi Musetti-Djokovic con le Atp Finals in palio – La finale in diretta

(Adnkronos) – Ad Atene si gioca per un doppio obiettivo. Oggi, sabato 8 novembre, Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic nella finale dell'Atp 250 greco. Con un successo, l'azzurro otterrebbe anche il pass per le Atp Finals di Torino, sigillando così una stagione di altissimo livello con la partecipazione al 'Torneo dei maestri'. Si gioca intorno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

