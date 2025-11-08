Atalanta-Sassuolo è il lunch match della domenica Juric | Siamo in ritardo ora dobbiamo vincere

Bergamo, 8 novembre 2025 – Settima partita in ventidue giorni per l’Atalanta impegnata domani nel lunch match delle 12.30 alla New Balance Arena contro il Sassuolo, appaiato in classifica con 13 punti. Dea rilanciata dal successo in Champions a Marsiglia di mercoledì sera e intenzionata a ritrovare in campionato quella vittoria che manca ormai da quaranta giorni, dal 20 settembre sul campo del Torino. “Siamo in ritardo, dobbiamo vincere, non possiamo più rallentare perché siamo a otto punti dal quarto posto”, ha rimarcato il tecnico atalantino Ivan Juric, nel corso della tradizione alle conferenza stampa della vigilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

