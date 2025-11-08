Atalanta i convocati per il Sassuolo | rientrano Scalvini e Brescianini

Ecodibergamo.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Difensore e centrocampista tornano a disposizione di Juric. Squadra quasi al completo: è Bakker l’unico assente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta i convocati per il sassuolo rientrano scalvini e brescianini

© Ecodibergamo.it - Atalanta, i convocati per il Sassuolo: rientrano Scalvini e Brescianini

Contenuti che potrebbero interessarti

atalanta convocati sassuolo rientranoAtalanta, i convocati per il Sassuolo: rientrano Scalvini e Brescianini - Tornano infatti a disposizione Scalvini e Brescianini: il difensore si era fermato dopo il match contro la Lazio, saltando le ultime ... Si legge su ecodibergamo.it

atalanta convocati sassuolo rientranoAtalanta-Sassuolo, i precedenti: Dea a caccia della decima di fila - Sassuolo, partita valida per l'undicesima giornata di Serie A. Si legge su calcioatalanta.it

Atalanta, i convocati per il Sassuolo: Juric ritrova Scalvini e Brescianini - Venticinque i giocatori selezionati dal tecnico croato in vista del match contro i neroverdi, valido per l'11ª giornata di Serie A ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Convocati Sassuolo Rientrano