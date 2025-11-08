Arrestato 38enne a Bariano per violenze sul padre | attivato il Codice Rosso

L'aggressione e l'intervento dei carabinieri. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Martinengo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'episodio è avvenuto a Bariano, in provincia di Bergamo, dove il 38enne convive con il padre 76enne, vedovo e con problemi di salute. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nella tarda serata di domenica 2 novembre, il figlio avrebbe picchiato violentemente il padre, provocandogli diverse lesioni poi refertate in ospedale. Il tentativo di depistaggio. Dopo l'aggressione, intorno all'una di notte, il 38enne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Romano di Lombardia con la falange di un dito amputata, sostenendo che era stato il padre ad aggredirlo.

