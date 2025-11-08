Arrestata titolare di un asilo a Vicenza picchiava i bimbi che le erano affidati | incastrata dalle telecamere

Fanpage.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La titolare di un asilo nido privato di Cornedo (Vicenza) è stata arrestata in flagranza con l'accusa di maltrattamenti ai danni dei bimbi che le erano affidati. Incastrata dai video delle telecamere di sorveglianza dopo le segnalazioni di alcuni genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

