La star di Terminator ha confessato il titolo del film che avrebbe voluto rifare pur elogiando la nuova versione per il grande schermo. Arnold Schwarzenegger ha incontrato di recente Glen Powell e il regista Edgar Wright alla première del remake di un film in cui fu protagonista proprio Schwarzy nel 1987. L'attore e produttore, famoso in tutto il mondo per aver recitato da protagonista nella saga di Terminator, ha fatto una confessione davanti ai microfoni della stampa. Il film che Arnold Schwarzenegger avrebbe voluto rifare La première era quella di The Running Man, primo remake de L'implacabile, film liberamente tratto dal romanzo L'uomo in fuga di Stephen King, pubblicato con lo pseudonimo Richard Bachman nel 1982. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Arnold Schwarzenegger svela 'l'unico mio film che volevo rifare' ma elogia il remake: "Ora è perfetto"