Dopo le immancabili segnalazioni di rifiuti abbandonati in città, in periferia, nei boschi, sotto ai ponti, sopra i tetti e probabilmente pure nei sottoscali dell’anima, ecco l’ultima perla: nel parcheggio dell’Ipercoop, accanto a una misteriosa struttura idraulica (pare serva a pompare acqua, oppure bestemmie), si radunano branchi di giovani maleducati e lerci, a consumare sballi e gozzoviglie. Nascosta dietro un innocente cubotto di cemento, forse dedicato al pompaggio dell’acqua. o forse delle bestemmie del manutentore. si apre una scalinata che porta dritta, dritta al nuovo TEMPIO DELLE SCHIFEZZE! Giù in fondo, dove il sole non batte e il buon senso manco per sbaglio, si trova una collezione di rifiuti che neanche Mastro Lindo se la sentirebbe di affrontare: lattine vuote, bottiglie, bustoni, cartacce, sporco, smog e l’anima in vendita. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, nuova discarica: scalinata segreta diventa il regno della lercionaggine.” Bidoni ? no grazie, ci piace buttare giù!”